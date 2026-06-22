La troisième journée des mobilités organisée le mardi 16 juin au technopole Hub & Go a réuni les principaux acteurs institutionnels du territoire, à l’initiative du Département de Saône-et-Loire en lien avec la Direction départementale des territoires. Les participants ont travaillé sur les moyens d’améliorer la communication autour des offres de transport existantes et sur la manière d’accompagner les habitants dans l’évolution de leurs pratiques de déplacement.

Les interventions ont souligné un constat partagé : les dispositifs de mobilité sont encore insuffisamment connus ou compris par une partie de la population. L’enjeu n’est donc pas seulement de développer de nouvelles solutions, mais aussi de mieux faire connaître celles déjà en place. Les responsables locaux ont rappelé que la mobilité représente un levier d’accès à l’emploi, aux services et aux activités, tout en participant à la transition écologique et à l’attractivité des territoires. Dans ce cadre, la communauté urbaine a réaffirmé son engagement en faveur d’un transport plus durable et plus accessible.



Vers des mobilités plus lisibles et décarbonées

Les échanges ont également mis en avant plusieurs projets structurants, dont le développement de solutions de transport moins polluantes. La nouvelle flotte d’autobus électriques du réseau local illustre cette orientation, avec des objectifs de réduction des émissions, d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution des nuisances sonores.

Au-delà des infrastructures, les participants ont insisté sur la nécessité de rendre l’ensemble de l’offre de mobilité plus claire et plus attractive. L’amélioration de la lisibilité des services, l’accompagnement des changements d’habitudes et l’adaptation aux réalités des habitants apparaissent comme des conditions essentielles pour encourager le recours aux transports collectifs et aux alternatives à la voiture individuelle. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à concilier besoins de déplacement, cohésion territoriale et transition écologique.