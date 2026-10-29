La salle du Syndicat des Mineurs accueillera cette première édition, de 9h30 à 18h. Filiéris entend réunir les habitants, les professionnels de santé et les associations du territoire autour d’actions de sensibilisation. Plusieurs formats seront proposés pour permettre aux visiteurs de s’informer sur leur santé et de découvrir les dispositifs existants à proximité.



Des ateliers thématiques, des activités ludiques et des temps de discussion avec des spécialistes rythmeront la journée. Le public pourra également accéder à des dépistages sans frais. Des stands permettront aux organismes participants de présenter leurs missions et leurs actions. L’événement est destiné aux enfants comme aux adultes, sans condition d’accès.

Un réseau associatif mobilisé

Plusieurs structures contribueront à cette rencontre, notamment l’Association française des diabétiques de Saône-et-Loire, France Acouphènes, la Ligue contre le cancer et le réseau Prérédiab Le Creusot. France ADOT 71, l’Amicale du don du sang, le réseau TABAGIR, l’association Valentin Haüy et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) figurent aussi parmi les participants.



Cette initiative s’inscrit dans les activités de Filiéris, qui assure des soins et un accompagnement médical dans plusieurs territoires marqués par l’histoire minière. L’organisme emploie près de 4 600 personnes dans 70 métiers. La rencontre de Montceau-les-Mines doit favoriser les échanges entre les habitants et les structures engagées dans la prévention.