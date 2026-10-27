Les signataires veulent également permettre aux Mosellans d’utiliser ces outils de manière autonome. La transition numérique, qui facilite de nombreuses démarches du quotidien, peut en effet renforcer les inégalités pour les personnes qui ne maîtrisent pas les usages informatiques. La feuille de route prévoit donc de mieux coordonner les acteurs locaux, d’adapter les accompagnements aux besoins des publics et de faciliter l’accès aux équipements pour les foyers les plus modestes.

« Parce qu'un service public accessible uniquement à ceux qui maîtrisent les outils numériques n'est pas un service public pleinement accessible à tous. En Moselle, nous avons fait le choix d'agir, au plus près des habitants, dans nos communes, nos collèges et nos territoires. », indique Patrick Weiten, le président du Conseil départemental de la Moselle.

Le département dispose déjà d’un réseau important, avec 425 lieux d’inclusion numérique, 34 espaces France Services et 32 conseillers numériques. Depuis 2022, Moselle Fibre a accompagné près de 23 000 personnes dans 240 communes. Ses équipes interviennent notamment dans les collèges, les Maisons du Département et les Centres Moselle Solidarités, auprès des jeunes, des familles et des bénéficiaires d’aides sociales.

Des témoignages de terrain, des exemples d’actions locales et une animation autour de la plateforme Pix ont illustré cette politique lors de la signature. L’outil permet notamment d’évaluer et de développer les compétences numériques. L’État, le Département et Moselle Fibre entendent ainsi faire de l’inclusion numérique un levier accessible à l’ensemble des Mosellans.