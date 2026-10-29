Piratage du fisc: un deuxième suspect, âgé de 16 ans, mis en examen

Un deuxième suspect, âgé de 16 ans, a été mis en examen à Paris dans le cadre de l'enquête sur le piratage du fisc, a indiqué jeudi le parquet, sollicité par l'AFP.

Ce jeune homme, qui était âgé de 15 ans au moment des faits, a été placé sous contrôle judiciaire, a précisé le ministère public, confirmant une information du journal Le Monde, qui indique qu'il agissait sous le pseudonyme de "Casquette".

L'adolescent a été mis en examen pour "extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, en bande organisée" et "accès et maintien frauduleux" dans ce même système.

Il est soupçonné d'être membre du groupe de pirates informatiques "ZeroBytes", qui se présente comme un duo et qui a revendiqué mi-août le piratage du fisc, survenu fin juin et fin juillet.

Un homme de 18 ans, suspecté d'être aussi membre de "ZeroBytes" et d'avoir participé aux attaques contre le fisc, avait déjà été mis en examen début septembre. Cet homme, agissant sous le pseudonyme "ChatNoir" selon Le Monde, a été placé en détention provisoire.

L'autre suspect avait déjà été interpellé et placé en garde à vue avant d'être libéré, selon des informations communiquées par le parquet en septembre. Les enquêteurs devaient exploiter son matériel informatique. Le Monde indique que sa garde à vue était liée à un dossier de piratage plus ancien portant sur le groupe de hackers Epsilon, qui serait donc l'ancêtre de ZeroBytes.

Le piratage du fisc a entraîné le vol de données, pour certaines sensibles, d'au moins 678.000 particuliers et professionnels, selon la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Le parquet de Paris a ouvert une enquête dès "réception des premières plaintes", le 31 juillet, et donc avant la revendication de l'attaque. L'enquête est menée par l'Office anti-cybercriminalité (Ofac).

Parmi les victimes de "Zerobytes", le parquet de Paris avait également cité les services de l'Education nationale (Académie de Créteil, Agence pour l'enseignement français à l'étranger), France Travail, la Fédération Française de Handball, le distributeur Intermarché ou encore le groupe de télécoms SFR.