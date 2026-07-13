Démocratiser la facturation électronique ! Credo affiché de la start-up nancéienne Abby, créée en 2021 par Nicolas Lespinasse, Benjamin Gardin, Corentin Allemand et Jérémy Dieuze, elle va pouvoir l’appliquer à une grande échelle.

La start-up vient d’être retenue, suite à un marché public, par le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat pour accompagner les artisans et les indépendants du réseau CMA dans la facturation électronique dont l’application sera effective en septembre.

«Ce partenariat avec CMA France confirme la fiabilité et la robustesse de notre approche. Des milliers d’artisans accompagnés par le réseau CMA vont pouvoir accéder, dès maintenant, à un outil de gestion conforme sans surcoût», assure la start-up nancéienne.