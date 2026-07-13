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Nancy : Abby est choisie par le réseau des CMA pour accompagner les artisans dans la facturation électronique

La start-up nancéienne Abby, première plateforme en Lorraine agréée en matière de facture électronique, vient d’être retenue par le réseau des CMA (Chambre de métiers et de l’artisanat) pour accompagner les artisans et indépendants de l’Hexagone en la matière. 

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© Laurence Deleau. Abby vient d’être retenue par le réseau des CMA pour accompagner les artisans dans la facturation électronique.

© Laurence Deleau. Abby vient d’être retenue par le réseau des CMA pour accompagner les artisans dans la facturation électronique.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 13 juillet 2026 - Mis à jour le 13 juillet 2026

Démocratiser la facturation électronique ! Credo affiché de la start-up nancéienne Abby, créée en 2021 par Nicolas Lespinasse, Benjamin Gardin, Corentin Allemand et Jérémy Dieuze, elle va pouvoir l’appliquer à une grande échelle.

La start-up vient d’être retenue, suite à un marché public, par le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat pour accompagner les artisans et les indépendants du réseau CMA dans la facturation électronique dont l’application sera effective en septembre.

«Ce partenariat avec CMA France confirme la fiabilité et la robustesse de notre approche. Des milliers d’artisans accompagnés par le réseau CMA vont pouvoir accéder, dès maintenant, à un outil de gestion conforme sans surcoût», assure la start-up nancéienne.

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