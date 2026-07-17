Le géant des puces Nvidia a cédé brièvement vendredi son titre de plus grande capitalisation mondiale à Apple, une première depuis mai 2025, sous la pression d'un mouvement de vente touchant les semi-conducteurs à Wall Street.

La valorisation de Nvidia s'établissait autour de 4.930 milliards de dollars vers 15H00 GMT, son titre reculant de plus de 1,76%.

Apple affichait pour sa part environ 4.890 milliards de dollars de capitalisation boursière, après avoir dépassé 4.900 milliards en tout début de séance.

Depuis un pic mi-mai, le groupe de Santa Clara (Californie) a vu son titre décrocher de plus de 13%.

Les investisseurs alternent entre enthousiasme autour de la révolution IA (intelligence artificielle) et la crainte que le mouvement ne s'essouffle ou que les investissements massifs du secteur ne soient surdimensionnés.

Or, l'envolée inédite de Nvidia a commencé presque exactement avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022. La déferlante qui a suivi a multiplié par plus de douze sa valorisation à Wall Street.

Roi des GPU, ces processeurs considérés comme les plus performants pour le développement de l'IA, l'entreprise dépend en grande partie de la construction accélérée de centres de données pour soutenir la demande de ses produits.

"Le marché s'inquiète désormais de la durabilité de ces revenus", expliquait lundi John Belton, gérant de portefeuille chez Gabelli Funds, "d'autant que la plupart de ces clients ne dégagent quasiment pas de trésorerie."

Dans l'ensemble, Wall Street "semble de plus en plus nerveux quant à ce qui touche à la tech".

Longtemps hégémonique sur le marché des puces IA les plus avancées, Nvidia voit, par ailleurs, la concurrence gagner du terrain, à l'image de l'américain AMD.

Beaucoup se positionnent désormais sur le terrain dit de l'inférence, c'est-à-dire de l'utilisation de l'IA générative, qui nécessite des puces aux capacités plus ciblées par rapport à la phase de développement des modèles d'IA.

Amazon Web Services (AWS), filiale d'Amazon dédiée à l'informatique à distance (cloud), a ainsi mis au point ses processeurs Trainium, tandis que Google, autre géant du "cloud", a ses TPU (Tensor Processing Unit), tous deux empiétant sur une partie du marché de l'IA.