La transmission de cette adresse emblématique du 11, rue de la Faïencerie marque un tournant pour le commerce nancéien. Dirigée par la famille Bédard depuis 1965, cette enseigne historique fondée en 1927 change de mains mais conserve son ancrage territorial. Pour mener à bien cette transaction, les cédants ont fait appel à l'expertise de Batt Advisors. Le cabinet a mobilisé ses compétences en évaluation financière et en analyse de données pour sécuriser la vente de cette PME, qui affiche une santé financière solide avec un chiffre d'affaires annuel de 1,2 million d'euros.

La synergie de deux savoir-faire nancéiens

Les repreneurs, déjà à la tête de La Fontaine à chocolat à Nancy, s'inscrivent dans une logique de consolidation de leur activité artisanale et commerciale en Lorraine. En reprenant ce monument du patrimoine culinaire, Alain Raignoux et Steven Bernel ambitionnent de maintenir les standards haut de gamme de l'établissement tout en développant des synergies entre les deux structures. Cette opération garantit la sauvegarde des emplois et la transmission d'un savoir-faire quasi-centenaire, illustrant le dynamisme des repreneurs face aux enjeux de renouvellement des commerces de centre-ville.