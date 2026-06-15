Nancy : la CCI forme les porteurs de projet à la création d’entreprise

Cette formation se déroulera de 9 h à 17 h dans les locaux de la CCI, situés rue Stanislas à Nancy. Elle s’adresse aux personnes souhaitant s’informer sur les démarches et les enjeux liés à la création d’entreprise. Basée sur une pédagogie participative, la formation vise à permettre aux participants d’analyser leurs compétences entrepreneuriales, de mieux appréhender les différentes dimensions d’un projet de création d’entreprise et d’acquérir des méthodes pour structurer leur démarche. Les participants pourront également évaluer les ressources nécessaires à la concrétisation de leur projet, échanger avec d’autres porteurs d’idées et bénéficier de retours d’expérience de professionnels.

Zoom sur la CCI de Meurthe-et-Moselle

Piloté par des chefs d’entreprise élus, la CCI de Meurthe-et-Moselle défend les intérêts de 28 000 entreprises du département. Elle intervient dans l’accompagnement des entreprises à chaque étape de leur développement, de la création à la transmission. Ses actions couvrent notamment les domaines du numérique, du développement durable, du commerce, des ressources humaines et de l’international. L’institution propose des diagnostics, audits et dispositifs d’accompagnement destinés à soutenir la performance et la compétitivité des entreprises.

La CCI participe également à l’animation économique du territoire à travers l’organisation régulière d’événements, de rencontres professionnelles et de formations. Elle contribue au développement de réseaux d’acteurs économiques et à la mise en œuvre des politiques économiques locales. La CCI est également impliquée dans la gestion d’équipements économiques, dont Grand Nancy Aéropôle à Tomblaine et la plateforme multimodale de Champigneulles. L’ensemble de ses services est réparti sur près de 25 sites dans le département, dont son siège basé à Nancy.