C'est une mobilisation pour l'été 2026. Placée sous l’égide du Préfet de l’Oise, une sous-commission départementale dédiée à la sécurité face aux risques de feux de forêt et d’espaces naturels se réunira au sein du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise. Cette rencontre rassemblera l’ensemble des acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre ces incendies : services de l’État, SDIS de l’Oise, office national des forêts représentants du monde agricole, collectivités territoriales et partenaires techniques.



Un consortium dont le but est de «s’assurer du niveau de préparation des services face aux risques estivaux, dans un contexte où les phénomènes de feux d’espaces naturels tendent à s’intensifier», expliquent de concert la préfecture de l'Oise et le SDIS 60.

Les deux partenaires s'associent également avec les agriculteurs, constituant un axe majeur du dispositif. Une signature du protocole d’accord avec le monde agricole a pour objectif la coordination opérationnelle entre les agriculteurs dits «référents» et les moyens du SDIS 60.

Nouveaux moyens : des drones



Pour la saison 2026, le SDIS 60 déploie un dispositif de lutte structuré, reposant sur des

moyens humains, matériels et technologiques adaptés à l’évolution du risque feux d’espaces

naturels. Si les moyens habituels (engins dédiés à lutte des feux d'espaces naturels, camions-citernes) sont renforcés, le SDIS 60 dispose de neuf drones opérationnels dotés de caméras thermiques et de capacités de transmission d’images en temps réel. Objectif ? Recenser les superficies brûlées et menacées, de détecter les points chauds, de surveiller les zones sensibles, d’aider à la décision tactique et de mesurer les superficies sauvées.



«Face à l’évolution des risques liés au changement climatique, la mobilisation de l’ensemble

des acteurs est essentielle. La sous-commission départementale vise ainsi à renforcer la prévention, la coordination et la capacité d’intervention afin de protéger les personnes, les biens, les exploitations agricoles et les espaces naturels du département», explique la préfecture.