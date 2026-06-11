Dans le cadre de l’OPAH-RU «Cœur de ville 2026-2031», la collectivité organise une rencontre en partenariat avec le cabinet Urbanis. Cette initiative s’adresse aux copropriétaires, aux syndics professionnels ou bénévoles, ainsi qu’aux conseils syndicaux concernés par des projets de rénovation dans le centre de Mâcon.



Les participants pourront y découvrir les différentes aides financières mobilisables pour engager des travaux dans les parties communes des immeubles. Le dispositif vise aussi à encourager des opérations d’amélioration énergétique, de sécurisation des bâtiments et de revalorisation du patrimoine bâti. L’accompagnement proposé inclut également un appui technique et administratif afin de faciliter la mise en œuvre des projets.

Un accompagnement élargi pour la rénovation du bâti

L’opération OPAH-RU repose sur deux périmètres d’intervention. Le premier concerne la rénovation globale des logements privés, tandis que le second est orienté vers la restauration et la mise en valeur des immeubles présentant un intérêt patrimonial. Cette approche permet d’adapter les aides selon la nature des bâtiments et les besoins des propriétaires.



Au-delà de l’information, la réunion devra permettre des échanges directs entre les habitants et les équipes techniques de l’agglomération et d’Urbanis. L’enjeu est de renforcer l’accès aux dispositifs existants et d’encourager la réalisation de travaux dans un secteur urbain en mutation.