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À Château-Thierry, les Petites villes appellent à restaurer la confiance avec l'État

L'Association des petites villes de France (APVF) a tenu ses assises deux jours durant à Château-Thierry. Lors de celles-ci, plus de 400 participants sont intervenus pour évoquer les défis qui s'imposent à ces petites villes de 2 500 à 25 000 habitants et Christophe Bouillon, le président réélu, a appelé à ce qu'une relation de confiance soit restaurée entre elles et l’État. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire, y a annoncé le prolongement du programme «Petites villes de demain» en 2027.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>C'est une association peu connue au plan national, y compris en comparaison avec sa grande sœur de l'AMF (Association des maires de France). Et pourtant, l'APVF a démontré qu'elle avait l'écoute de l’État à l'occasion de ses 28èmes assises qui se sont tenues à Château-Thierry, les 18 et 19 juin. Le Palais des rencontres a vu défiler plusieurs ministres comme Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire, Michel Fournier, ministre délégué en charge de la Ruralité, d'anciens ministres comme Franck Riester, Clément Beaune, aujourd'hui Haut-commissaire à la Stratégie et au plan, Patr.

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