Collectivités locales
Au Havre, l’Entente Axe Seine reprend sa marche collective
02/07/2026 Aletheia Press
Le Havre (76)
L'Association des petites villes de France (APVF) a tenu ses assises deux jours durant à Château-Thierry. Lors de celles-ci, plus de 400 participants sont intervenus pour évoquer les défis qui s'imposent à ces petites villes de 2 500 à 25 000 habitants et Christophe Bouillon, le président réélu, a appelé à ce qu'une relation de confiance soit restaurée entre elles et l’État. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire, y a annoncé le prolongement du programme «Petites villes de demain» en 2027.
Christophe Bouillon a été réélu en tant que président de l'APVF. (c) Marie-Line Waroude
Françoise Gatel, ministre de l'aménagement du territoire, ici avec Christophe Bouillon et Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. (c) APVF
Jean Castex, PDG de la SNCF a participé aux travaux. (c) APVF
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Collectivités locales
02/07/2026 Aletheia Press
Le Havre (76)
Collectivités locales
02/07/2026 Morgan Gheeraert
Laon (02)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Château-Thierry avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune