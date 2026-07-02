En bref

L'Association des petites villes de France (APVF) a tenu ses assises deux jours durant à Château-Thierry. Lors de celles-ci, plus de 400 participants sont intervenus pour évoquer les défis qui s'imposent à ces petites villes de 2 500 à 25 000 habitants et Christophe Bouillon, le président réélu, a appelé à ce qu'une relation de confiance soit restaurée entre elles et l’État. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire, y a annoncé le prolongement du programme «Petites villes de demain» en 2027.