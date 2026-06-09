OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a annoncé lundi avoir récemment déposé son projet d'introduction en Bourse, une semaine après une annonce similaire d'Anthropic, son rival dans la course à l'intelligence artificielle et aux levées de fonds massives, nécessaires pour tenir le rythme. "Nous n'avons pas encore arrêté de calendrier" et "cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons faire seront sans doute plus simples à réaliser en tant que société non cotée", nuance toutefois l'entreprise de San Francisco.

Ces soumissions confidentielles permettent d'obtenir le feu vert du régulateur sans dévoiler aux concurrents les données financières, et de tester le marché, quitte à renoncer ou à reporter l'introduction. Une semaine plus tôt, Anthropic, son concurrent et voisin de San Francisco, avait annoncé avoir réalisé la même démarche confidentielle, préalable à une décision finale qui "dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs".

Dans ce contexte, Wall Street attend vendredi l'entrée en Bourse la plus massive de l'histoire, celle du géant spatial d'Elon Musk, SpaceX. Une levée record de 75 milliards de dollars est espérée.

Recentrage professionnel

Malgré des revenus en croissance exponentielle et l'adoption massive de ChatGPT (près d'un milliard d'utilisateurs hebdomadaires), OpenAI a vu Anthropic, fondé par d'anciens employés, le rattraper puis le dépasser en valorisation et en projections de revenus affichées.

Le créateur des modèles Claude, qui s'est construit une image de laboratoire privilégiant la sécurité et l'éthique, a repris la tête de la course en développant en premier lieu les usages professionnels, plus lucratifs que ceux du grand public captés par OpenAI.