Le Grand Chalon lance une consultation auprès des habitants âgés de 18 à 45 ans pour mieux cerner leurs attentes en matière de petite enfance. Ouverte du 26 octobre au 15 novembre 2026, cette démarche s’adresse aux futurs parents et aux familles ayant un enfant de moins de 3 ans. Le questionnaire porte notamment sur les modes de garde disponibles, leur proximité et leur adaptation aux contraintes professionnelles et personnelles. Les répondants peuvent également exprimer leurs besoins spécifiques, notamment en matière d’horaires atypiques, d’accueil ponctuel ou de prise en charge des enfants en situation de handicap. Les familles monoparentales et celles confrontées à la précarité sont aussi concernées. L’enquête aborde enfin l’accompagnement à la parentalité, à travers les lieux d’accueil et les animations proposées. Les résultats doivent permettre à la collectivité d’identifier les attentes prioritaires et les éventuelles insuffisances de l’offre actuelle.

Une feuille de route prévue pour cinq ans

Cette consultation constitue la première étape de l’élaboration du schéma directeur de la petite enfance du Grand Chalon. Plusieurs acteurs du territoire participeront aux travaux, parmi lesquels les gestionnaires de crèches publiques et privées, les assistantes maternelles, la protection maternelle et infantile (PMI), la Caisse d’allocations familiales (CAF), les centres sociaux et les établissements scolaires. Les intercommunalités voisines seront également associées à la réflexion.

Cette démarche doit aboutir à des propositions concrètes pour maintenir et développer les capacités d’accueil au cours des cinq prochaines années. Le diagnostic intervient dans un contexte marqué par plusieurs enjeux locaux : 18% des foyers ayant un enfant de moins de 3 ans sont monoparentaux, tandis que le nombre d’assistantes maternelles a diminué de 57% en dix ans. Plus d’un quart de ces professionnelles approche par ailleurs de la retraite. Les solutions retenues seront soumises au vote des élus au début de l’année 2027. Elles devront contribuer à organiser durablement le service public de la petite enfance sur l’ensemble de l’agglomération.



