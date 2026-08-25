Plus de 500 pièces vintage et collector à chiner au Parc Astérix

C'est une aubaine pour les collectionneurs et fans des personnages. Lancées en 2023, Les Trouvailles de Bonemine séduisent chaque année par son concept : le Parc Astérix ressort une sélection d’objets issus de ses anciennes collections, des pièces introuvables dans les boutiques du Parc que les visiteurs peuvent acquérir. Et parmi ces trouvailles, certaines remontent jusqu’à 1989, année d’ouverture du Parc Astérix, et témoignent de plus de 37 ans de créations, de collections et de souvenirs gaulois. De quoi offrir aux fans et aux collectionneurs une occasion rare de repartir avec un petit morceau de l’histoire du Parc.



Au-delà des bonnes affaires et de l'aspect collector, l'opération participe également à la démarche écoresponsable du Parc Astérix, en donnant une seconde vie aux produits de ses anciennes collections.





