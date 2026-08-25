Rouen : les ateliers du Louvre à l’honneur en septembre

À Rouen, l’abbatiale Saint-Ouen accueillera du 18 au 20 septembre 2026 une nouvelle édition de Collection d’art, avec les ateliers du Louvre comme invités d’honneur. La manifestation doit notamment permettre au public de découvrir les métiers et techniques mobilisés dans les ateliers du musée parisien, à travers des présentations consacrées aux savoir-faire des apprentis. Pour le territoire rouennais, ce rendez-vous donne une visibilité particulière aux métiers d’art et aux compétences liées à la conservation, à la restauration et à la création.

Les métiers d’art face au défi transmission

Au-delà de l’événement, la présence des ateliers du Louvre souligne un enjeu qui concerne l’ensemble de la filière artisanale française : la transmission de compétences techniques parfois très spécialisées. Pour les territoires, le maintien de ces savoir-faire contribue à préserver des métiers, à soutenir les parcours d’apprentissage et à faire connaître des activités qui peuvent également participer à l’attractivité culturelle et touristique. L’enjeu est aussi économique, puisque la pérennité des entreprises et ateliers spécialisés dépend directement de leur capacité à renouveler leurs compétences.