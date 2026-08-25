L’été est particulièrement difficile pour les commerces du centre-ville de Chalon-sur-Saône. La fréquentation a été pénalisée par les épisodes de forte chaleur, qui ont limité les sorties et les achats. Les touristes arrivés notamment par les bateaux de croisière ont apporté un peu d’activité, mais sans permettre de compenser le recul des ventes. Deux nouvelles fermetures doivent encore intervenir. Le salon de thé Le Comptoir des gourmands, installé rue aux Fèvres depuis 2015, cessera son activité à la fin du mois. Plus haut, rue du Châtelet, l’enseigne N6 Châtelet, qui avait succédé à Superdry, ferme également ses portes.

Plusieurs enseignes quittent le centre

Ces départs s’ajoutent à une série de fermetures enregistrées ces derniers mois. Dans la Grande Rue, Bouygues Telecom a transféré son activité vers sa boutique de la galerie Carrefour. R’Center a quitté Chalon pour son magasin de Saint-Rémy. Bréal a aussi fermé dans le centre, mais ses clients peuvent désormais retrouver l’enseigne Vib’s dans la zone commerciale Carrefour sud. Le monde d’Emma, rue au Change, et Addo Mephisto, rue du Général-Leclerc, ont aussi baissé le rideau. Cette dernière poursuit son activité à Beaune.

Plusieurs cellules restent ainsi vacantes, notamment celles de Pandora et de La Chaise longue. La foncière commerciale lancée par la municipalité doit contribuer à redynamiser le centre. Certaines reprises apportent toutefois une note plus positive, comme celle de la brasserie Le Saint-Pierre.