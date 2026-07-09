Puces IA: SK hynix va fixer le prix de son introduction à Wall Street

Le géant sud-coréen des puces mémoires SK hynix doit annoncer jeudi les conditions financières de son introduction à Wall Street, qui pourrait constituer l'une des plus importantes levées de fonds en Bourse jamais réalisées.

Le groupe, qui fournit notamment le champion américain des semi-conducteurs Nvidia, entreprise la plus valorisée au monde, a vu ses bénéfices et son cours s'envoler grâce à la demande mondiale effrénée pour l'intelligence artificielle (IA).

SK hynix prévoit d'émettre vendredi l'équivalent de 18 millions de nouvelles actions sur le Nasdaq, l'indice de Wall Street dédié aux valeurs technologiques.

Le géant des puces a dit espérer lever 43.000 milliards de wons (28 milliards de dollars). Un objectif revu à la baisse par rapport aux 45.000 milliards de wons initialement annoncés.

SK hynix est déjà coté sur l'indice Kospi de Séoul, où sa capitalisation boursière a dépassé les 1.000 milliards de dollars en mai. Un montant également atteint par son rival sud-coréen Samsung Electronics et l'américain Micron.

Ces trois entreprises ont été propulsées par l'essor de l'IA, atteignant un club très fermé jusqu'ici composé d'une douzaine de sociétés.

Mais les valeurs technologiques mondiales ont été secouées ces derniers jours, alors que les investisseurs se demandent quand leurs dépenses colossales porteront leurs fruits.

Malgré ces craintes, la demande de titres de SK hynix à Wall Street pourrait dépasser l'offre, et donc faire monter les prix à des niveaux rarement atteints pour une introduction en Bourse, selon les estimations à ce stade.

Le montant levé pourrait rivaliser avec l'entrée en Bourse de Saudi Aramco à 25,6 milliards de dollars en 2019. Mais il ne devrait pas s'approcher du récent record de l'américain Space X, à 75 milliards de dollars.

Pour Dilin Wu, analyste du cabinet Pepperstone, cette entrée est "une avancée majeure qui devrait élargir la base de capitaux du secteur des mémoires".

SK hynix, Samsung et Micron dominent le marché des composants connus sous le nom de mémoire à large bande passante (HBM), très utilisés dans les serveurs IA.

En parallèle, la pénurie des puces mémoire utilisées dans l'électronique grand public fait grimper leurs prix. SK hynix cherche aujourd'hui à supplanter Samsung sur ce marché, explique MS Hwang, analyste chez Counterpoint Research.

"Outre le leadership dont elle a fait preuve jusqu'à récemment dans le domaine des HBM, l'entreprise prévoit désormais de prendre l'ascendant en termes de volumes", a déclaré M. Hwang à l'AFP.

"L'utilisation des fonds issus de son introduction boursière aux Etats-Unis peut soutenir un tel objectif", a-t-il ajouté.

De son côté, SK hynix a indiqué que le produit de cette levée de fonds servirait à financer de nouvelles usines de puces, afin de pallier les pénuries.

L'entreprise, aux côtés de Samsung, participe à un investissement public-privé colossal de 800.000 milliards de wons (455 milliards d'euros) pour un nouveau pôle de fabrication de semi-conducteurs dans le sud-ouest de la Corée du Sud.