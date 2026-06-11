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Roll’In Soissons 2026 : les mobilités douces à l’honneur dans le quartier Saint-Waast

La Roll’In Soissons fera son retour le dimanche 28 juin 2026 avec un nouveau point de départ installé place Alsace-Lorraine, dans le quartier Saint-Waast. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous mettra une nouvelle fois à l’honneur les mobilités douces à travers une après-midi conviviale destinée aux familles, aux sportifs et aux amateurs de balades urbaines.

© D.R

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Par S.M
La Gazette Picardie
Publié le 11 juin 2026 - Mis à jour le 11 juin 2026

Cette année, l’événement investira le quartier Saint-Waast avec l’objectif de favoriser les déplacements doux et les moments de rencontre entre habitants. Les participants pourront venir avec leurs vélos, rollers, trottinettes ou skateboards afin de profiter des animations proposées tout au long de la journée.

Des animations accessibles à tous

Les festivités débuteront dès 12 h 30 avec un espace restauration animé par le food truck L’Ananas Égaré et une animation dansante proposée par Picardia Loca. À partir de 14 h 30, le village d’animations ouvrira ses portes avec plusieurs activités gratuites : initiation aux gestes qui sauvent, parcours de motricité, essais de vélos et de rollers, modules BMX ainsi qu’une animation musicale assurée par Quija Trio.

Le départ de la Roll’In sera donné à 16 h pour un parcours d’environ 1,3 kilomètre dans les rues du quartier Saint-Waast. Accessible à tous les niveaux, cette balade urbaine d’environ une heure et demie permettra aux participants de découvrir le quartier dans une ambiance festive et familiale.