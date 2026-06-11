Cette année, l’événement investira le quartier Saint-Waast avec l’objectif de favoriser les déplacements doux et les moments de rencontre entre habitants. Les participants pourront venir avec leurs vélos, rollers, trottinettes ou skateboards afin de profiter des animations proposées tout au long de la journée.

Des animations accessibles à tous

Les festivités débuteront dès 12 h 30 avec un espace restauration animé par le food truck L’Ananas Égaré et une animation dansante proposée par Picardia Loca. À partir de 14 h 30, le village d’animations ouvrira ses portes avec plusieurs activités gratuites : initiation aux gestes qui sauvent, parcours de motricité, essais de vélos et de rollers, modules BMX ainsi qu’une animation musicale assurée par Quija Trio.

Le départ de la Roll’In sera donné à 16 h pour un parcours d’environ 1,3 kilomètre dans les rues du quartier Saint-Waast. Accessible à tous les niveaux, cette balade urbaine d’environ une heure et demie permettra aux participants de découvrir le quartier dans une ambiance festive et familiale.



