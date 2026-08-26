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Roubaix : OVHcloud restructure son organisation et son comité exécutif

OVHcloud, leader européen du Cloud et de l'IA, annonce plusieurs évolutions au sein de son Comité exécutif, afin de poursuivre sa prochaine phase de croissance.

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©OVHcloud

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 26 août 2026

Cette réorganisation passe par le départ volontaire de Stéphanie Besnier, Chief Financier Officer, qui exercera ses fonctions jusqu'au 31 août. Un recrutement est en cours. Dans l'intervalle, Julien Rabette, directeur financier adjoint d'OVHcloud assurera ces fonctions par intérim.

Pierre Byramjee est nommé Chief Revenue Officer Digital Cloud et pilotera le développement de la croissance, auprès des clients digital natives, afin d'accélérer leur croissance grâce à un cloud souverain et compétitif. Sylvain Viou est quant à lui nommé VP Customer Solutions & Success et a pour mission de rapprocher l'expertise technologique d'OVHcloud des enjeux business des grands comptes.

Du cloud au datacenter en passant par l'IA

Fondé en 1999 à Roubaix par Octave Klaba, OVHcloud accompagne 1,7 million de clients dans plus de 140 pays répartis sur quatre continents. Le groupe compte 46 datacenter et plus de 3 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires en 2025 de 1,085 million d'euros, réalisé pour moitié en dehors de France. Le webcloud représente environ 18% du chiffre d'affaires, le reste étant partagé entre le cloud privé et le cloud public.

En France, le marché du cloud est estimé à 27 milliards d'euros, porté par une forte dynamique sur les infrastructures. Si les hyperscalers américains (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud...) dominent le marché global, l'écosystème français se structure autour d'une offre de confiance, appuyés par le référentiel de sécurité SecNumCloud.

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