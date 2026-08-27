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Psycle Research : l’outil IA du contrôle qualité industrie

Fondée en 2017, Psycle Research a fait de la vision par intelligence artificielle, appliquée à tous les acteurs industriels, son cœur de métier. Elle exporte aujourd’hui son savoir-faire dans une dizaine de pays.

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Par Diane La Phung
La Gazette Oise
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>Ancien étudiant de l’université technologique de Compiègne (UTC), Baptiste Amato-Gagnon, fondateur et directeur de Psycle Research, s’est fait une place dans un secteur particulièrement pointu, celui de la vision industrielle par intelligence artificielle. Une expertise qui permet aussi bien de contrôler la conformité d’un bâtonnet de glace, la teinte d’un rouge à lèvres ou l’aspect d’une pièce destinée au nucléaire tout en remontant à l’origine d’un défaut et en prodiguant des conseils pour améliorer le process.</p><h2>Vision industrielle&nbsp;</h2><p>En 2017, alors qu’il est encore étudia.

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