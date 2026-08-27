Psycle Research : l’outil IA du contrôle qualité industrie

Tech-Media
Roubaix : OVHcloud restructure son organisation et son comité exécutif
26/08/2026 Amandine Pinot
Roubaix (59)
Fondée en 2017, Psycle Research a fait de la vision par intelligence artificielle, appliquée à tous les acteurs industriels, son cœur de métier. Elle exporte aujourd’hui son savoir-faire dans une dizaine de pays.
Baptiste Amato-Gagnon, fondateur et directeur de Psycle Research. © Eloïse Le Névanic
© Eloïse Le Névanic
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25/08/2026 AFP
France
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