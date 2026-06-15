Prévue le 25 juin à 19h30 au Cinéma CGR Saint-Quentin, la conférence s’inscrit dans une dynamique croissante de réflexion sur la qualité de vie au travail au sein des entreprises de taille intermédiaire, des PME et des réseaux de dirigeants locaux. L’initiative du CJD Saint-Quentin vise à créer un espace d’échanges entre décideurs économiques confrontés à des enjeux concrets : fidélisation des talents, réduction du turnover, montée en compétence des équipes et adaptation des organisations aux nouvelles attentes sociales.

Un enjeu national de compétitivité et de transformation des modèles de travail

À l’échelle nationale, la question du bonheur au travail s’impose désormais comme un facteur stratégique dans un contexte de tensions persistantes sur le marché de l’emploi. Les entreprises françaises sont confrontées à une double contrainte : améliorer leur attractivité tout en maîtrisant leurs coûts opérationnels, notamment ceux liés au recrutement et à la formation.

Cette évolution s’inscrit dans une transformation plus large des modèles de management, où la performance ne repose plus uniquement sur les indicateurs financiers traditionnels, mais aussi sur la capacité à stabiliser les équipes et à réduire les coûts cachés liés au désengagement.



