Saint-Quentin : Le CJD propose le bonheur lors de sa soirée prestige

Il fallait oser, ils l’ont fait ! À la veille de la pause estivale, le président du CJD Saint-Quentin, Romain Delahaye et son équipe, ont proposé à leurs adhérents et autres dirigeants invités à la soirée, de philosopher autour de la question essentielle «Il est où le bonheur ?». Le binôme invité, Gérard Lemarié et André Comte-Sponville, a durant deux heures baladé - non sans humour ! - l’auditoire, de Platon à Spinoza en passant par Épicure et Schopenhauer, des références qui ont, le temps de la conférence, replongé l’auditoire dans les cours de philo du lycée !

Savoir qui je suis

Intervenant le premier, Gérard Lemarié, entrepreneur et conférencier, n’a pas manqué en introduction de faire le parallèle entre la question du jour et l’un des sujets de philosophie de cette année : «Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas?». Des pistes de réflexion ont ainsi été lancées : «je suis heureux quand je ne suis pas malheureux» ou encore «je suis heureux quand je n’ai plus peur». À l’interrogation légitime, «comment fait-on pour ne plus avoir peur ?», Gérard Lemarié répond : «apprendre à se connaître pour parvenir à être honnête avec soi-même», et d’énoncer la règle des 3R : «ni remords, ni regrets, ni repentir».

Désir et satisfaction

«Être heureux c’est avoir ce que l’on désire» pensait Platon, et pour André Comte-Sponville, cette idée appliquée au milieu de l’entreprise signifierait : «pourquoi un salarié est-il plus heureux en travaillant chez vous qu’ailleurs ?». Et le philosophe de parler marketing, management, salaire, conditions de travail, reconnaissance, respect… avant d’en arriver à désigner le chef d’entreprise comme un «professionnel du désir de l’autre». Pour André Comte-Sponville, le bonheur «n’est ni dans l’être, ni dans l’avoir, il est dans le faire et si possible le faire avec l’autre». À l’issue de cette conférence, Romain Delahaye a dit «le bonheur» qui a été le sien durant ses deux années de mandat de président. Son successeur, Maxence Top, a salué «la capacité unique à avancer ensemble» qui caractérise l’équipe du CJD Saint-Quentin.