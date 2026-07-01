WID Group mise sur le numérique pour accompagner la filière viticole





À Marsannay-la-Côte, WID Group poursuit le développement d'une solution numérique destinée aux producteurs de vin. Basée sur des puces RFID-NFC intégrées sous les étiquettes des bouteilles, cette technologie vise à simplifier la gestion des informations et à renforcer la traçabilité des produits. Récemment rénové, le site côte-d’orien de 300 m² regroupe 8 collaborateurs.

Une technologie au service des producteurs

La solution permet aux vignerons de centraliser, via une plateforme dédiée, les informations liées à chaque bouteille. Les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, l'histoire du domaine, les labels ou encore les démarches engagées en matière de durabilité peuvent ainsi être consultés. Le dispositif répond également à des besoins de conformité réglementaire, de logistique, de lutte contre la contrefaçon et de communication auprès des consommateurs.

Une activité implantée à Marsannay-la-Côte

L'application développée par WID Group réunit aujourd'hui 5 100 références de vins et de champagnes. Elle est utilisée par 50 000 consommateurs répartis dans 107 pays et s'appuie sur un réseau de 670 partenaires professionnels, regroupant des importateurs, des cavistes, des distributeurs et des restaurateurs.

Cette technologie permet également la lecture simultanée de plusieurs bouteilles, y compris lorsqu'elles sont rangées dans un carton, facilitant ainsi la gestion des stocks et la préparation des commandes.







