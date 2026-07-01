Deux décennies de développement pour Desmaris Paysage

Vingt ans après sa création, Desmaris Paysage poursuit son développement à Saint-Martin-Belle-Roche. Fondée en janvier 2006 par Franck Desmaris, l’entreprise est passée d’une activité exercée en solo à une structure qui emploie aujourd’hui une dizaine de salariés. Elle intervient auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités dans les domaines de l’aménagement paysager, de l’élagage et de la création d’espaces extérieurs. Au fil de son évolution, elle a également renforcé son offre en proposant la conception de projets personnalisés, avec la réalisation de plans en deux et trois dimensions avant le lancement des travaux.

De nouveaux projets en préparation

Depuis 2017, l’entreprise est installée dans ses propres locaux, une étape qui a accompagné son développement. Elle prévoit désormais de poursuivre ses investissements avec plusieurs projets, dont le lancement d’une activité consacrée à la moquette de pierre et l’extension de ses bâtiments. À travers ce parcours, Desmaris Paysage illustre l’évolution d’une entreprise locale ayant consolidé son activité au fil des années tout en créant des emplois. L’Agglomération a salué cet anniversaire en adressant ses félicitations à Franck et Fabienne Desmaris ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs, en soulignant leur engagement et leur contribution au dynamisme économique du territoire.