Salons littéraires en Lorraine : une autre lecture du territoire

Culture
Avignon: la langue coréenne à l'honneur avec la prix Nobel de littérature Han Kang
03/07/2026 AFP
France
Plus que de simples rendez-vous culturels, les Salons littéraires lorrains seraient-ils devenus de véritables outils d’animation territoriale ? Les exemples de Boulay Bouqu’in, à Boulay-Moselle, et des Imaginales d’Épinal tendent à le confirmer…
© CCHPB. Avec sa trentaine d’auteurs BD, manga et littérature jeunesse, Boulay Bouqu’in a réussi à renouveler son public.
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03/07/2026 AFP
France
Culture
02/07/2026 M.H
Côte-d'Or (21)
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