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Décryptage
Loisirs et culture

Salons littéraires en Lorraine : une autre lecture du territoire

Plus que de simples rendez-vous culturels, les Salons littéraires lorrains seraient-ils devenus de véritables outils d’animation territoriale ? Les exemples de Boulay Bouqu’in, à Boulay-Moselle, et des Imaginales d’Épinal tendent à le confirmer…

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© CCHPB. Avec sa trentaine d’auteurs BD, manga et littérature jeunesse, Boulay Bouqu’in a réussi à renouveler son public.

© CCHPB. Avec sa trentaine d’auteurs BD, manga et littérature jeunesse, Boulay Bouqu’in a réussi à renouveler son public.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>Pendant des années, le <strong>monde de l’édition</strong> a vécu sous la menace d’un déclin annoncé de la lecture. Concurrence des écrans, recul du temps consacré aux loisirs culturels, difficultés des librairies indépendantes, émergence du e-commerce : le constat semblait implacable.&nbsp;</p><p>Pourtant, partout en France, les Salons littéraires persistent. La Lorraine ne fait pas exception avec <strong>ses locomotives historiques à Metz et Nancy</strong>. Leur succès a ouvert la voie à une multiplication d’événements plus modestes mais souvent très ancrés localement.&nbsp;</p><p>Un phén.

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