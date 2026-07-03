Lille : RTE inaugure son nouveau siège Hauts-de-France

La région Hauts-de-France est en pleine transformation et en plein développement, portée notamment par les projets de décarbonation dans l’industrie. Pour être partie prenante de ces évolutions, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, a inauguré, le 1er juillet, son nouveau siège régional en plein cœur de Lille.

Le bâtiment a représenté un investissement de 80 millions d’euros. Il accueille 550 salariés sur près de 12 000 m², auparavant répartis sur deux sites et qui sont donc réunis pour participer au développement prévu par RTE. En effet, le gestionnaire prévoit d’investir 4 milliards d’euros à l’horizon 2030 et 8 milliards d’euros à l’horizon 2040 dans la région. Des investissements partagés autour du renouvellement du patrimoine pour le rendre plus résilient face au changement climatique, du raccordement des nouveaux moyens de production et du renforcement des moyens de gestion, en plus de la décarbonation.

Un bâtiment sobre

Pour rester cohérent avec sa politique de sobriété énergétique, RTE a voulu un siège régional le moins énergivore possible. C’est pour cela que plus de la moitié des bureaux ont été récupérés des anciens locaux de RTE, et des équipements viennent de l’ancien site de la Métropole européenne de Lille. Le bâtiment est directement raccordé au réseau de chauffage urbain Résonor, et un système de récupération d’eau pour les sanitaires via les terrasses. a été mis en place «L’objectif est de diminuer de 30 à 40% notre consommation d’énergie», explique Pierrick Tanguy, Délégué régional RTE Hauts-de-France.

Une volonté appuyée par Émilie Piette, présidente du directoire de RTE : «Le bâtiment traduit la volonté de RTE d’être pleinement au rendez-vous des transformations du territoire et de donner à ses équipes les meilleures conditions pour relever, ensemble, les défis énergétiques des prochaines décennies.»