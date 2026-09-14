Le groupe pharmaceutique français Sanofi va céder à l'entreprise familiale allemande Cheplapharm, 20 médicaments commercialisés depuis longtemps, trois sites de production dédiés à l'anticoagulant Lovenox et, "en contrepartie", entrer à son capital.

Dans le cadre de ce projet, "Cheplapharm reprendrait à Sanofi une sélection de 20 médicaments matures" dont le Lovenox, ainsi que les sites qui y sont liés à savoir celui de Csanyikvölgy en Hongrie (environ 400 collaborateurs), de Jurong à Singapour (environ 100 collaborateurs) et de Ploërmel en France, dans le Morbihan (environ 65 collaborateurs), précise Sanofi dans un communiqué.

"En contrepartie, Sanofi prendrait une participation de 26,4% au capital de Cheplapharm", spécialiste des médicaments anciens, c'est-à-dire commercialisés depuis longtemps.

"Tous les collaborateurs seront repris avec un engagement ferme sur trois ans", a précisé à l'AFP le numéro un pharmaceutique français, qui étudie actuellement une nouvelle répartition de son éventail de traitements sous l'impulsion de sa nouvelle directrice générale Belén Garijo.

"Recentrage"

Pour Fabien Mallet, coordinateur CGT de Sanofi, cette décision marque le "premier pas du fameux recentrage" que la dirigeante a annoncé fin juillet "et donc l'accélération de la sortie de tout ce qui entre dans la médecine générale".

La cession concerne des traitements utilisés dans le domaine "cardiovasculaire, en neurologie et urologie", a détaillé Sanofi qui cite hormis le Lovenox, notamment le Zenon, un médicament contre l'excès de cholestérol.

"Les molécules concernées font également vivre les sites d'Ambarès, Aramon, Sisteron et Tours", a alerté la CGT de Sanofi dans un communiqué séparé, prête à mettre "tout en oeuvre pour empêcher ce démantèlement de Sanofi".

"Aujourd’hui, alors que la nécessité de sécuriser notre approvisionnement en médicaments essentiels devrait être une priorité absolue, Sanofi prend exactement le chemin inverse", déplore le syndicat, ajoutant à la liste des médicaments cédés, l'antiarythmique Cordarone, le Tildiem (contre l'hypertension artérielle), l'Imovane (traitement de l'insomnie) ou encore le Xatral contre la contraction des voies urinaires.

Il y a un an, Sanofi avait cédé son site de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), dédié principalement à la production de Lovenox, médicament anticoagulant qui empêche la formation de caillots sanguins dans les vaisseaux, au sous-traitant allemand Adragos.

Confronté au défi de combler le vide que laissera sa poule aux oeufs d'or, l'anti-inflammatoire Dupixent, une fois qu'il aura perdu son brevet vers 2031, Sanofi veut accélérer en immunologie, dans les maladies rares et les vaccins.

"Besoins différents"

"Les médicaments innovants et certains médicaments matures répondent à des besoins différents et devraient bénéficier de modèles opérationnels adaptés à leurs exigences spécifiques en matière de fabrication, de réglementation et de commercialisation", explique le groupe.

Selon lui, ce "nouveau partenariat stratégique" avec Cheplapharm s'inscrit dans une volonté de "simplifier" son portefeuille de médicaments anciens pour "continuer à concentrer ses efforts sur l'innovation" "tout en garantissant que les médicaments matures continuent d'être accessibles aux patients qui en ont besoin".

"La transaction proposée ne devrait avoir aucun impact sur les prévisions financières pour 2026", indique le groupe qui prévoit de communiquer des détails financiers supplémentaires "à un stade ultérieur".

L'opération devrait être entièrement finalisée au troisième trimestre 2027, le transfert commercial du portefeuille de médicaments, devant débuter au premier trimestre 2027, suivi de celui des sites, selon le communiqué.

Depuis le début de sa collaboration avec Cheplapharm en 2014, Sanofi lui a cédé 28 molécules matures.

Fondée en 1998, l'entreprise allemande emploie plus de 800 collaborateurs et affiche 1,66 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2025.