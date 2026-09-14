Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé lundi son intention d'entrer à hauteur de 26,4% au capital de la société familiale allemande Cheplapharm et de lui céder dans le même temps trois sites de production spécialisés dans la fabrication de l'anticoagulant Lovenox.

"Cheplapharm reprendrait à Sanofi une sélection de 20 médicaments matures" dont le Lovenox, ainsi que les sites qui y sont liés à savoir celui de Csanyikvölgy en Hongrie (environ 400 collaborateurs), de Jurong à Singapour (environ 100 collaborateurs) et de Ploërmel en France, dans le Morbihan (environ 65 collaborateurs), précise Sanofi dans un communiqué.

"Tous les collaborateurs seront repris avec un engagement ferme sur trois ans", a précisé à l'AFP le numéro un pharmaceutique français, qui étudie actuellement une nouvelle répartition de son éventail de traitements sous l'impulsion de sa nouvelle directrice générale Belén Garijo.

Sanofi explique que ce "nouveau partenariat stratégique" s'inscrit dans la volonté du groupe de "simplifier" son portefeuille de médicaments anciens pour "se concentrer sur l'innovation thérapeutique", "tout en garantissant que les médicaments matures continuent d'être accessibles aux patients qui en ont besoin".

La transaction devrait être entièrement finalisée au troisième trimestre 2027, le transfert commercial du portefeuille de médicaments, devant débuter au premier trimestre 2027, suivi de celui des sites, selon le communiqué.

Depuis le début de sa collaboration avec Sanofi en 2014, Cheplapharm lui a repris 28 médicaments anciens, c'est-à-dire commercialisés depuis longtemps.

Fondée en 1998, l'entreprise allemande emploie plus de 800 collaborateurs et affiche 1,66 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2025.