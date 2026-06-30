Santé : Innov’ lance une cartographie des professionnels depuis Amiens

Innov’ a lance une opération de référencement destinée aux entreprises, start-up, laboratoires de recherche, plateformes technologiques et institutions évoluant dans le secteur de la santé. Cette initiative vise à offrir une vision globale des compétences et des savoir-faire présents sur le territoire. Grâce à un outil cartographique interactif, les acteurs de l’écosystème pourront être identifiés plus facilement et entrer en relation avec des partenaires potentiels. Présenté lors de l’assemblée générale de la structure ainsi qu’aux Rencontres Santé Numérique, ce projet s’inscrit dans une volonté de renforcer les coopérations locales et de valoriser les initiatives existantes. Il accompagne également la stratégie de promotion de la filière portée par la marque territoriale «Amiens Health Quarter».

Un déploiement progressif

La démarche se concentrera dans un premier temps sur les acteurs de la santé. La phase de collecte des informations débute dès cet été afin d’alimenter la première version de la plateforme. Celle-ci devrait être mise en ligne à l’automne et permettre une meilleure visibilité de l’écosystème régional. À plus long terme, Innov’a prévoit d’élargir progressivement ce dispositif à d’autres secteurs d’activité. L’ambition est de constituer, à l’horizon 2027, un outil de référence capable de refléter la diversité économique et l’expertise du territoire. Les structures concernées sont invitées à participer au recensement avant le 10 juillet afin de figurer dans la première version de cette cartographie.