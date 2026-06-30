Nette augmentation des tarifs bancaires cette année

Les tarifs bancaires ont augmenté de 2,7% entre février 2025 et février 2026, trois fois plus vite que l'inflation, après avoir déjà pris 3,1% l'an dernier, indique l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB) publiées mardi.

Le prix moyen annuel des frais de tenue de compte a par exemple augmenté d'un peu plus de 3,7% cette année, pour atteindre 22,39 euros en moyenne, selon cette étude annuelle réalisée par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF).

Les prix d'une carte de paiement internationale, qu'elle soit à débit immédiat ou à débit différé, sont également orientés à la hausse, pour atteindre environ 45 euros par an.

Les prix des offres groupées de services, ont quant à eux augmenté de 2,37% entre avril 2025 et avril 2026, selon la même source. Largement diffusées, ces offres facturées au forfait comprennent souvent la mise à disposition d'une carte bancaire, la gestion du compte et l'assurance des moyens de paiement.

Le rapport "confirme la trajectoire maîtrisée dans le temps des prix des services bancaires", estime la Fédération bancaire française (FBF), qui met en avant les coûts croissants pour les banques des salaires et de l'informatique.

Dans une réaction distincte transmise à l'AFP, l'Union nationale des associations familiales (Unaf) désapprouve cette hausse et met en regard les bénéfices importants des banques françaises l'an dernier.

BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, le groupe BPCE (rassemblant les Banques populaires et les Caisses d'épargne) et le Crédit Mutuel cumulent à eux cinq plus de 35 milliards d'euros de bénéfice net en 2025, alors même qu'il leur a été imposé une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés.

L'OTB compare un certain nombre de tarifs d'une année sur l'autre.

L'association CLCV donne de son côté, chaque début d'année, le coût moyen total des frais bancaires pour les consommateurs français. Selon elle, les tarifs bancaires ont connu une hausse de 3% en moyenne cette année, en particulier sur les services de base comme les frais de tenue de compte et de cartes bancaires.

L'Unaf regrette par ailleurs le manque de transparence des acteurs bancaires sur les frais d'irrégularités et d'incidents de paiement.

Elle appelle même les parlementaires "à initier une mission d'information transpartisane pour faire la lumière sur le rôle des frais d'incidents dans le modèle économique des banques de détail".

Le comparateur Panorabanques, rare source sur le sujet, estime que les frais d'incidents représentent plus du tiers des frais bancaires.

Les frais d'irrégularités et d'incidents ont bien porté la hausse des prix des services bancaires en 2025, rapporte le CCSF, mais moins en 2026.

Le CCSF est un organisme public où siègent à parité des établissements financiers et des clients, des parlementaires et des syndicats. L'OTB porte sur 102 établissements, représentant 99% des parts de marché.