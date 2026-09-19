La saison 2026 a été particulièrement marquée par les incendies en Saône-et-Loire. Au total, 641 hectares ont brûlé dans le département, contre 132 hectares l’an dernier. La surface touchée a ainsi été multipliée par près de cinq. Sept feux majeurs ont été recensés, notamment à Mercurey et à La Grande-Verrière. À l’échelle nationale, 116 000 hectares ont été concernés par des incendies cet été. Les autorités constatent des feux plus rapides, plus fréquents et plus difficiles à maîtriser. La sécheresse persistante et les températures élevées renforcent l’exposition du département.

Des moyens renforcés

Pour faire face aux principaux sinistres, la Saône-et-Loire a reçu à cinq reprises des renforts terrestres venus d’autres territoires. Des moyens aériens nationaux ont également été mobilisés, avec un hélicoptère bombardier d’eau lourd, deux appareils légers et deux avions Air Tractor. Le département a, de son côté, envoyé 148 sapeurs-pompiers en renfort dans d’autres zones touchées par les incendies.



Une équipe spécialisée dans la recherche des causes et circonstances des incendies a aussi été créée cet été. Issue d’une coopération entre la Gendarmerie nationale et l’ONF, elle doit déterminer l’origine des départs de feu et contribuer aux éventuelles procédures judiciaires. Pour le préfet Dominique Dufour, cette saison doit servir de référence pour préparer les prochaines années, dans un contexte de risque accru lié au changement climatique.