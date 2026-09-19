L'omniprésence des smartphones (48 %) et ordinateurs (39 %) transforme les habitudes régionales. Désormais, 40 % des habitants du Grand Est passent plus de 6 heures par jour devant un écran, principalement pour le streaming vidéo (84 %) et les réseaux sociaux (71 %). Cette dépendance technologique, accentuée par le télétravail et les loisirs, commence toutefois à générer une saturation chez les utilisateurs.

Le budget des abonnements sous haute surveillance

Cette hyperconnexion a un coût financier direct. Près d'un quart des répondants (24 %) cumulent au moins cinq abonnements numériques (Netflix, Disney+, Spotify…), et 21 % y consacrent plus de 50 € par mois. Face à la hausse des tarifs, 64 % des consommateurs ont vu ce budget progresser et 64 % ont déjà résilié un service pour des raisons financières.

« Les consommateurs veulent continuer à profiter de leurs services numériques tout en gardant le contrôle sur leur temps et leur budget », décrypte Jonathan Lalinec, co-fondateur de Spliiit. « Cette recherche d'équilibre explique pourquoi les Français rationnalisent davantage leurs abonnements. », poursuit-il.

À l'avenir, la pérennité du modèle économique des géants du numérique en région dépendra ainsi de leur capacité à offrir plus de flexibilité à des abonnés de plus en plus sélectifs.























