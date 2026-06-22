Saône-et-Loire : renforcement des moyens contre les feux de forêt

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 71) déploie de nouveaux équipements face à la multiplication des départs de feu. Six camions-citernes sont prévus, dont quatre déjà opérationnels et deux attendus avant l’été. Ces véhicules peuvent transporter jusqu’à 12 000 litres d’eau et disposent de systèmes de protection. Ils embarquent aussi des produits moussants destinés à renforcer l’efficacité des interventions sur les feux complexes. Cette modernisation intervient après plusieurs épisodes récents, dont un incendie ayant détruit deux hectares de végétation près de Gueugnon, dans un contexte de vigilance accrue.

Surveillance et vigilance

Parallèlement, la surveillance repose aussi sur des drones mobilisés par les pompiers. Ils peuvent s’élever jusqu’à 120 mètres et transmettre une image en direct au centre de commandement de Mâcon. Cet appui facilite le suivi des incendies, l’identification des zones encore actives et l’évaluation des surfaces brûlées. Dans un département dont environ un quart du territoire est boisé, les autorités rappellent que le risque est constant. À l’échelle nationale, plusieurs dizaines de départements sont concernés. Pour rappel, la Saône-et-Loire compte 792 sapeurs-pompiers formés aux feux de forêt, soit près d’un tiers des effectifs.