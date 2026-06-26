Cette levée de fonds vise à accompagner l'étude de faisabilité du projet éolien de Pont-sur-Brebis : état initial du site, évaluation des enjeux environnementaux, contraintes réglementaires, techniques et/ou d'usage. Ces études ont permis de déterminer l'emplacement et les caractéristiques des éoliennes. Le projet comporte six éoliennes hautes de 180 mètres en bout de pale, implantées en deux lignes et favorisant l'intégration du projet au paysage.

Jusqu'à 45,5% des besoins électriques couverts

Chaque éolienne a une puissance de 5,6 MW chacune, pour une production annuelle estimée à 85,5 Gwh, qui permettrait de couvrir 45,5% des besoins électriques de la Communauté de Communes des 7 Vallées. Ce projet éolien concerne également les communes de Saint-Georges, Vacqueriette-Erquières et Vieil-Hesdin. Il est développé par le groupe Valorem qui accompagne les territoires dans la valorisation de leurs ressources énergétiques renouvelables depuis 1994. Pionnier de l'éolien, le groupe intervient dans le développement jusqu'à l'exploitation-maintenance de projets éoliens, solaires et de petite hydroélectricité, de production d'hydrogène vert, en France comme à l'international. Pour découvrir le projet et participer au financement, rendez-vous ici.

En 2025, la France compte environ 10 000 éoliennes réparties sur l'ensemble du territoire. Elles représenteraient 10,3% de l'électricité consommée en France métropolitaine, en faisant la première source d'électricité renouvelable en France, devant l'hydroélectricité et le photovoltaïque.