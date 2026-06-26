



La crise écologique et ses conséquences sur les activités professionnelles seront au cœur d’un ciné-débat organisé, le 6 juillet à Dijon, par l’Agence Économique Régionale (AER) et l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) de Bourgogne Franche-Comté.

Un film consacré aux mutations du travail

La soirée débutera par la projection du documentaire Éclaireurs, réalisé par Arthur Gosset et Hélène Cloître. Le film trouve son origine dans un séjour des deux réalisateurs à Métabief durant l’hiver 2022. Ils y découvrent une station sans neige et constatent les inquiétudes des travailleurs quant à l’avenir de leur activité. Cette situation les conduit à mener pendant trois ans une enquête afin de comprendre comment la crise écologique vient bousculer le monde du travail. Leur démarche les amène également à s’intéresser à d’autres secteurs d’activité.

Un débat à l’issue de la projection

Au fil de leur enquête, les réalisateurs rencontrent notamment une cheffe d’entreprise, un gendarme, un travailleur du bâtiment ou encore une vendeuse. Tous évoquent les évolutions de leur métier dans un contexte de bouleversements.

Après la projection, un débat sera animé par Bénédicte Dolidzé, responsable du pôle Transition énergétique et Économie durable de l’AER Bourgogne Franche-Comté, et Alice Cnockaert, chargée de mission à l’Aract Bourgogne Franche-Comté. Gratuit, l’événement est accessible sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles.







