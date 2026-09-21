Porté par sa victoire aux municipales à La Flèche, le Rassemblement national (RN) se montre ambitieux aux sénatoriales dans la Sarthe, avec Marie-Caroline Le Pen à la tête d'une liste où figure Virginie De Gaulle, descendante du général.

Marie-Caroline Le Pen, 66 ans, soeur ainée de la candidate à la présidentielle, "enchaîne" les rendez-vous avec les grands électeurs de la Sarthe en vue du scrutin du 27 septembre, où trois sièges, actuellement détenus par un socialiste et deux LR, sont en jeu.

"J'expose mon projet mais je suis là pour écouter. Les maires ont perdu beaucoup de pouvoir : ils sont soumis à des normes qui sont parfois aberrantes et sont victimes du millefeuille administratif", explique Marie-Caroline Le Pen, responsable du RN dans la Sarthe.

Parmi les "axes" de son programme, la "démétropolisation", l'opposition aux éoliennes et aux Zones à faibles émissions (ZFE), ou encore le refus des "effets pervers" du Zéro artificialisation nette (ZAN).

Un discours qui pourrait faire mouche auprès des grands électeurs dans ce département agricole où elle a raté de peu (225 voix d'écart) une victoire lors des législatives de 2024.

Car en mars, le parti d'extrême droite est enfin parvenu à rafler aux municipales une sous-préfecture dans un département de l'Ouest, région restée longtemps très rétive au FN puis au RN, avec la victoire de Romain Lemoigne à La Flèche et ses 15.000 habitants.

"Il faut avoir à l'esprit que le RN est le premier parti des Sarthois. Aux législatives, en nombre d'électeurs, le RN était le parti le plus populaire", relève M. Lemoigne, 25 ans, numéro deux de la liste.

"A mon humble niveau, la victoire à La Flèche est un message" qui montre que les Sarthois "veulent du changement", ajoute M. Lemoigne, qui a aussi été élu président de la communauté de communes, signe de son implantation.

La Sarthe présente "des formes de fragilité économique", avec un "peu de désindustrialisation" dans un "territoire rural" avec un "faible renouvellement" de la classe politique, autant d'éléments qui peuvent favoriser le vote RN, note le politologue et chercheur au CNRS Romain Pasquier.

Avec ce premier "point de fixation dans l'Ouest" à La Flèche, le parti va vouloir "transformer l'essai" aux sénatoriales où huit autres listes ont été déposées.

terre de conquête

Pour compléter la liste RN, on retrouve une arrière-petite-nièce de Charles de Gaulle, Virginie De Gaulle, maire du village de Courcelles-la-Forêt. Une incongruité au regard de l'histoire politique française alors que les fondateurs du FN étaient farouchement anti-gaullistes.

"De prime abord, je comprends que cela puisse être un peu surprenant", mais il y a eu une "rupture" entre le FN et le RN, soutient Mme De Gaulle, 50 ans, qui fut coach en gestion du stress.

"Je n'aurais jamais été sur une liste du Front National et Marine Le Pen a quand même rompu avec son père", ajoute l'élue pour expliquer son choix, disant se battre pour la "ruralité".

Si aux élections municipales, elle avait utilisé son nom de femme mariée (Virginie de La Fresnaye), elle a opté pour les sénatoriales, "scrutin national", pour se présenter sous le patronyme De Gaulle, alors que le long-métrage consacré à son aïeul a remis en lumière le fondateur de la Ve République.

Selon M. Pasquier, cette "prise gaulliste" dans les filets du RN constitue "un coup important", notamment pour Marie-Caroline Le Pen qui prend "plus d'épaisseur" et "retrouve de l'influence" avec la victoire de son protégé Romain Lemoigne.

Si la Sarthe constitue "clairement une terre de conquête" pour le RN, le sénateur socialiste sortant Thierry Cozic rappelle qu'en 2020 le RN n'avait obtenu que 22 voix sachant qu'il en faut "environ 300" pour obtenir un siège.

"Je n'ai pas de signaux qui me disent qu'ils vont faire un siège, mais il y a une montée dans les territoires et on sent que ça progresse", relève le sénateur, candidat à sa réélection.