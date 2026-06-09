Soissons : la logistique recrute lors d’un forum emploi

Le rendez-vous se déroulera le 10 juin de 14h30 à 16h30 dans les locaux de France Travail, avenue Robert-Schuman à Soissons. Les demandeurs d’emploi pourront échanger directement avec les entreprises et les agences de recrutement mobilisées pour l’occasion. Les métiers proposés concernent notamment la préparation de commandes, le magasinage, la manutention ou encore la gestion logistique. L’objectif est de permettre aux candidats de découvrir les besoins des entreprises locales, de mieux comprendre les attentes des recruteurs et de valoriser leur profil lors d’entretiens de proximité. Pour le bassin d’emploi du Soissonnais, fortement connecté aux grands axes de transport des Hauts-de-France et de l’Île-de-France, la logistique représente un secteur stratégique. Le développement des plateformes de distribution, l’essor du commerce en ligne et l’organisation des flux de marchandises génèrent des besoins réguliers en recrutement.

Les besoins logistiques soutiennent l’emploi national

À l’échelle nationale, la logistique demeure l’un des secteurs les plus dynamiques en matière de recrutement. La croissance du commerce électronique, l’évolution des chaînes d’approvisionnement et les besoins croissants en transport de marchandises soutiennent la création d’emplois dans les entrepôts, les centres de distribution et les activités de gestion des flux. Les entreprises recherchent régulièrement des préparateurs de commandes, caristes, agents logistiques ou responsables d’exploitation. Dans le même temps, le secteur investit dans l’automatisation, la digitalisation et la modernisation des infrastructures afin d’améliorer sa compétitivité.



