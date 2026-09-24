Le géant américain des cafés Starbucks, en pleine restructuration stratégique après plusieurs années de difficultés financières, a annoncé jeudi de nouvelles fermetures de cafés, aux performances considérées insuffisantes, en Amérique du Nord.

"Nous avons examiné attentivement notre portefeuille de cafés en Amérique du Nord", a expliqué jeudi Mike Grams, directeur des opérations de Starbucks, dans un message aux employés publié sur le site internet du groupe.

"Nous avons identifié des sites pour lesquels nous pensons ne pas pouvoir fournir de manière pérenne l'expérience que nous souhaitons pour nos clients et pour nos employés, ou pour lesquels nous n'entrevoyons pas de performance financière acceptable", a-t-il poursuivi.

Par conséquent, la décision a été prise de fermer "environ 250 cafés d'ici la fin de la semaine", ce qui représente environ 1% des plus de 18.000 cafés d'Amérique du Nord, a-t-il annoncé.

Cela devrait entraîner des charges totales d'environ 300 millions de dollars (indemnités de licenciements, dépréciations d'actifs, résiliations immobilières, etc) sur l'exercice décalé 2026.

Au 28 juin 2026, Starbucks comptait 18.371 enseignes en Amérique du Nord (-2% sur un an), dont 16.933 aux Etats-Unis.

Depuis son arrivée en septembre 2024, le PDG Brian Niccol applique son plan d'entreprise "Back to Starbucks" qui passe par une refonte et une simplification des menus (nourriture et boissons), par la rénovation de certaines boutiques (1.500 d'ici la fin de l'année) et par des fermetures.

En septembre 2025, il avait annoncé la suppression de 900 postes administratifs et la fermeture de centaines de boutiques - dont des dizaines représentées par le syndicat Starbucks Workers United.

Trahison

Fin juillet, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2026, il s'était dit prêt à fermer encore des sites peu performants et à privilégier la rénovation d'autres sites plutôt que de nouvelles ouvertures.

Selon lui, les ouvertures nettes allaient rester stables aux Etats-Unis jusqu'en 2027.

Le groupe, qui a terminé le troisième trimestre avec 41.304 boutiques dans le monde (67% franchisées), comptait en ouvrir "environ 600 à 650 net" sur l'année.

Mais, selon une déclaration au gendarme américain de la Bourse (SEC) jeudi, cela ne devrait être qu'"environ 440" en 2026 du fait des fermetures annoncées jeudi qui seront partiellement compensées par "des ouvertures plus nombreuses que prévu" à l'international.

L'action Starbucks a terminé en recul de 0,52% jeudi à la Bourse de New York.

Sollicité par l'AFP, le syndicat a fait part de son intention d'envoyer une "requête formelle" à la direction pour obtenir des informations sur ces fermetures.

"L'annonce d'aujourd'hui prouve une nouvelle fois que +Back to Starbucks+ n'est rien de moins qu'une trahison de ce que les employés et les clients aimaient dans cette compagnie", a-t-il réagi, considérant que l'équipe dirigeante "nuît à l'entreprise, les problèmes approchent".

Le syndicat représente plus de 12.000 baristas travaillant dans près de 700 cafés Starbucks aux Etats-Unis, et il est engagé dans un bras de fer tenace avec la direction du groupe pour tenter d'obtenir le tout premier accord social.

Il multiplie depuis de longs mois les grèves larvées, les mobilisations ponctuelles, les recours en justice et les appels au boycott, accusant encore mercredi la direction de "refuser de finaliser un accord social équitable".