La programmation de la pièce de théâtre "Passeport", récit de parcours d'exilés, a été "annulée" par la municipalité RN de Castres, a dénoncé son auteur Alexis Michalik, le maire de la commune faisant valoir que "l'argent public" doit être "dépensé correctement".

"J'ai appris cette semaine que la représentation de +Passeport+ prévue à Castres en février 2027 avait été annulée. Le spectacle avait pourtant été programmé, validé, intégré à la saison et figurait dans la brochure présentée au public", a écrit Alexis Michalik dans une publication sur Instagram, révélée par Ici Occitanie.

Selon l'artiste, qui est aussi le metteur en scène, "la décision d'annuler est intervenue à la dernière minute à la demande des nouveaux élus RN de la municipalité".

En contant l'histoire d'Issa dans le camp de la "Jungle" de Calais, "+Passeport+ raconte des parcours d'exil, d'identité, d'intégration et de transmission. Le spectacle est joué depuis plusieurs années partout en France, devant des publics de toute sensibilité. Chacun est libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais chacun devrait aussi être libre de le voir", poursuit-il, espérant que la décision pourra être "reconsidérée".

Interrogé mercredi par l'AFP, le maire Florian Azéma a indiqué être "dans (son) droit". "C'était des choix qui avaient été faits sous l'ex-majorité, j'avais la totale liberté de revenir dessus".

"Rien n'était acté puisque rien n'avait été signé avec M. Michalik", a-t-il dit. "Donc il n'y a pas d'annulation ou de déprogrammation".

La pièce, si "c'est la promotion des clandestins et (...) un traitement assez particulier des forces de l'ordre, évidemment, cela ne correspond pas à ce que j'avais défendu pendant la campagne", a-t-il ajouté.

M. Azéma a dit vouloir "que l'argent public, l'argent des Castrais, soit dépensé correctement", avec des "représentations scolaires, municipales et artistiques, plutôt (dans la) danse", qui pourraient être programmées à la place de "Passeport" en février.

Cancel culture

Sur Instagram, Alexis Michalik s'est dit inquiet "pour toutes les œuvres, tous les artistes et tous les programmateurs qui pourraient demain subir le même sort".

La polémique a vite dépassé l'échelle locale, l'artiste recevant le soutien de responsables politiques de toute la gauche.

"Ils ont gagné en mars, en juin ils censurent déjà", a déploré le chef des députés socialistes Boris Vallaud. Même mot utilisé par l'Insoumis Thomas Portes, qui a dénoncé une "censure culturelle".

"Voilà la véritable +cancel culture+, celle de l'extrême droite", a renchéri le sénateur communiste Ian Brossat tandis que Clémentine Autain y a vu la confirmation que "partout, quand elle arrive au pouvoir, l'extrême droite s'attaque immédiatement à la culture".

En réaction, les figures du parti à la flamme ont fait bloc derrière leur nouvel élu local. Avec un élement de langage relayé notamment par le député Julien Odoul: "le maire de Castres n'a pas annulé cette pièce, il ne l'a pas retenue".

D'autres ont évoqué le "deux poids deux mesures" comme Alexandre Loubet (conseiller spécial de Jordan Bardella), se demandant "qui imagine la gauche financer une représentation théâtrale qui promeut les bienfaits du nucléaire?". Ou encore Philippe Ballard appelant à "en finir avec les pseudo-artistes qui font de la culture un instrument de propagande au service de l'idéologie immigrationniste".