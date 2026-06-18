Thiérache : l’avenir de l’abbaye de Saint-Michel à l’étude

L’abbaye de Saint-Michel occupe une place importante dans le patrimoine de l’Aisne. Connue notamment pour accueillir un festival de musique baroque reconnu, elle constitue l’un des principaux sites culturels de la Thiérache. Malgré cette notoriété, le monument reste confronté à plusieurs défis liés à sa restauration, à son entretien et à sa valorisation touristique. Dans le cadre du programme PACT SAT 3, l’Agence Aisne Tourisme a mené une mission d’évaluation afin d’étudier les possibilités de développement du site. Les conclusions de cette étude ont été présentées le 27 mai aux représentants de la commune, de la sous-préfecture, de l’association des Amis du site abbatial et de l’ADAMA. L’analyse porte notamment sur l’opportunité de mettre en place un partenariat public-privé susceptible d’apporter de nouvelles ressources financières pour poursuivre les travaux et développer de nouvelles activités.

Le patrimoine devient levier économique territorial

À l’échelle nationale, la valorisation du patrimoine constitue un enjeu économique croissant pour de nombreuses collectivités. Face à l’importance des investissements nécessaires à la restauration des monuments historiques, les acteurs publics recherchent de plus en plus des modèles de financement complémentaires associant collectivités, associations, mécènes et partenaires privés. Au-delà de la préservation du patrimoine, ces projets génèrent des retombées économiques à travers le tourisme, l’hébergement, la restauration ou encore les activités culturelles. Les sites patrimoniaux deviennent ainsi de véritables outils d’attractivité territoriale capables de renforcer l’image d’un territoire, d’attirer des visiteurs et de soutenir l’activité des entreprises locales.