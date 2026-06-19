Tourisme
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Dossier

Arras : du cœur de ville à la carrière de Wellington

De ses façades baroques flamandes à ses galeries creusées sous la ville, Arras se découvre autant en levant les yeux qu’en descendant sous terre. On vous emmène pour une balade au cœur de la capitale de l’Artois, entre patrimoine, histoire et mémoire de la Grande Guerre. 

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>Ici, tout commence par les places, la Grand’Place et la place des Héros forment le cœur battant de la ville depuis plus de neuf siècles. Bordées de 155 façades aux pignons flamands, elles offrent un spectacle architectural unique avec ces maisons construites dans une harmonie parfaite, héritée des règles d’urbanisme en date du 17ème siècle. </p><h2>Baroque flamand et art déco </h2><p>La Grand’Place impressionne par ses dimensions et son élégance, l’ancien cœur commercial de la ville qui accueillait marchands et artisans venus de toute l’Europe. Quelques pas plus loin, la place des Héros d.

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