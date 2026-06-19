Arras : du cœur de ville à la carrière de Wellington

Tourisme
Le slow tourisme au coeur de la MEL
19/06/2026 Marie Boullenger
Lille (59)
De ses façades baroques flamandes à ses galeries creusées sous la ville, Arras se découvre autant en levant les yeux qu’en descendant sous terre. On vous emmène pour une balade au cœur de la capitale de l’Artois, entre patrimoine, histoire et mémoire de la Grande Guerre.
Le beffroi d'Arras. ©Léna Heleta
©Léna Heleta
Il y a 20 km de souterrains sous la ville. ©Léna Heleta
©Léna Heleta
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Tourisme
19/06/2026 J.M
Londinières (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Arras avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune