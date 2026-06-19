Le slow tourisme au coeur de la MEL

Tourisme
Arras : du cœur de ville à la carrière de Wellington
19/06/2026 Baptiste Régent
Arras (62)
En cette période estivale, La Gazette vous invite à découvrir la Véloroute du Nord, qui au départ de la Citadelle de Lille vous mène jusqu’en Belgique, mais aussi à gravir le sommet du Beffroi de Lille pour s’offrir une vue à 360° sur toute la métropole lilloise. Deux sorties «slow tourisme» réussies et peu connues du grand public.
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Tourisme
19/06/2026 J.M
Londinières (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Lille avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune