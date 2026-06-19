Tourisme
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Dossier

Le slow tourisme au coeur de la MEL

En cette période estivale, La Gazette vous invite à découvrir la Véloroute du Nord, qui au départ de la Citadelle de Lille vous mène jusqu’en Belgique, mais aussi à gravir le sommet du Beffroi de Lille pour s’offrir une vue à 360° sur toute la métropole lilloise. Deux sorties «slow tourisme» réussies et peu connues du grand public.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026 - Mis à jour le 19 juin 2026
<p>La Véloroute du Nord, exclusivement dédiée aux vélos, longe la Deûle depuis la Citadelle de la capitale des Flandres jusqu’à la frontière belge. Faisant partie intégrante de la V32 – la Véloroute de la mémoire –, elle permet de rejoindre la Voie Verte de la Lys, soit environ 25 kilomètres aller-retour. Une balade à vélo exclusivement plate et apaisante : on pédale essentiellement sur des voies vertes en rencontrant plusieurs écluses sur le chemin. On y croise des pêcheurs et finalement, peu de cyclistes ! Sur cette voie verte, il est possible également de bifurquer vers les petits chemins b.

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