Le slow tourisme au coeur de la MEL

Dossier

En cette période estivale, La Gazette vous invite à découvrir la Véloroute du Nord, qui au départ de la Citadelle de Lille vous mène jusqu’en Belgique, mais aussi à gravir le sommet du Beffroi de Lille pour s’offrir une vue à 360° sur toute la métropole lilloise. Deux sorties «slow tourisme» réussies et peu connues du grand public.