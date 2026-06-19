Le tourisme d’expérience franchit une nouvelle étape en Meurthe-et-Moselle. La Maison du tourisme Terres Touloises vient de déployer un produit d’animation inédit à destination des familles et des visiteurs de passage. Commercialisé au tarif de 39 € par kit pour des équipes de deux à six joueurs, ce parcours pédestre de 2h30 s’inscrit dans une stratégie globale de diversification économique. En proposant une immersion déconnectée des écrans, centrée sur l’observation minutieuse du patrimoine historique, la structure publique structure une offre permanente. L'objectif est de désaisonnaliser l'activité touristique traditionnelle de la cité touloise grâce à un outil disponible 365 jours par an.

Cette initiative de gamification urbaine répond à des enjeux économiques précis pour le commerce de cœur de ville. En retenant les flux de visiteurs pendant plus de deux heures au centre-ville, notamment autour de la cathédrale Saint-Étienne, le dispositif favorise les retombées économiques indirectes pour les restaurateurs, artisans et boutiquiers locaux. Le format, particulièrement adapté aux groupes, permet également de capter une clientèle de proximité en quête d'activités de cohésion. L’appui technique de Curionomie, agence spécialisée et ancrée localement, garantit la viabilité opérationnelle d’un parcours conçu pour générer des flux réguliers.

Avec ce produit modulable, Terres Touloises transforme le patrimoine architectural en un levier d'attractivité concret, prouvant que le jeu en autonomie représente un investissement rentable pour valoriser l'économie de proximité.