Tourisme d’affaires 2026 : entre bien-être et engagement

Tourisme
Meuse : les vacanciers adaptent leurs séjours face à la hausse des coûts
03/07/2026 LGFR
Meuse (55)
Face aux changements de la société, aux nouvelles attentes des collaborateurs et face à la transition écologique, les entreprises sont à la recherche d’un tourisme d’affaires qui a du sens. En 2026, l’ostentatoire disparaît pour laisser la place à la responsabilité mais aussi au bien-être des collaborateurs.
L'offre en matière de tourisme d'affaires est multiple autour du Château de Chantilly. © Château de Chantilly
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03/07/2026 LGFR
Meuse (55)
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