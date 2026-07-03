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Décryptage

Tourisme d’affaires 2026 : entre bien-être et engagement

Face aux changements de la société, aux nouvelles attentes des collaborateurs et face à la transition écologique, les entreprises sont à la recherche d’un tourisme d’affaires qui a du sens. En 2026, l’ostentatoire disparaît pour laisser la place à la responsabilité mais aussi au bien-être des collaborateurs.

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L'offre en matière de tourisme d'affaires est multiple autour du Château de Chantilly. © Château de Chantilly

L'offre en matière de tourisme d'affaires est multiple autour du Château de Chantilly. © Château de Chantilly

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>Le tourisme d’affaires en France est un secteur majeur de l’économie française et il est en profonde mutation. Alors qu’il a été secoué par la pandémie du Covid-19, il affiche, en 2025, un sommet historique de son chiffre d’affaires en France (30,9 milliards d’euros), illustrant la place stratégique du déplacement professionnel dans l’activité des entreprises. Ce tourisme professionnel suit immanquablement les tendances du tourisme classique mais aussi les aspirations de la société. En profonde mutation également, les entreprises coordonnent leur voyage d’affaires à leur cohérence RSE. Et l.

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