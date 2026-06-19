Une étape clé pour la future UVE de Labeuvrière

Avec un investissement de 152 millions d'euros, l'Unité de Valorisation Énergétique de Labeuvrière constitue le projet le plus important du précédent mandat de la Communauté d'agglomération Béthune-Bruay. Conçue pour répondre aux besoins du territoire, cette installation pourra traiter jusqu'à 100 000 tonnes de déchets ménagers par an tout en produisant de l'énergie.

Au-delà de sa dimension industrielle, l'UVE ambitionne de réduire significativement l'empreinte environnementale liée à la gestion des déchets. Les performances attendues sont particulièrement ambitieuses, avec une diminution de 77 % des émissions d'oxydes d'azote, une baisse de 70 % des rejets de dioxyde de soufre ainsi qu'une réduction de 44 % des émissions de dioxines et de furanes.

Une opération de levage spectaculaire !

Le chantier, qui a débuté par les travaux de fondations et de génie civil jusqu'au mois de mai, respecte aujourd'hui le calendrier initial. En parallèle de l'avancement des bâtiments, les opérations de montage des équipements mécaniques ont progressivement été engagées. Temps fort de la dernière visite de chantier, le levage des éléments de la chaudière a illustré toute la complexité technique du projet. Véritable cœur de l'installation, elle représente à elle seule près de 30 % du coût global de l’UVE et permettra de produire la vapeur nécessaire à la valorisation énergétique des déchets.

L'opération réalisée ce mardi concernait l’un des composants de près de 40 tonnes ! Et pour mener à bien cette manœuvre délicate, une grue principale d'une capacité de 150 tonnes était épaulée par une seconde grue de 90 à 100 tonnes ! Les équipes ont ainsi procédé au levage puis au basculement de la pièce avant son positionnement définitif. Une fois l'ensemble des blocs installés, la chaudière fera l'objet d'une épreuve hydraulique destinée à vérifier son étanchéité et sera ensuite calorifugée afin de limiter les pertes thermiques et d'optimiser ses performances énergétiques.

Actuellement, l'installation de la chaudière mobilise l'essentiel de la zone d'intervention. D'ici quelques semaines, ces mêmes espaces seront réaffectés à d'autres étapes du chantier, notamment aux travaux complémentaires de génie civil.