Stop et encore ! La future cité judiciaire de Nancy, devant prendre place sur l’ancien site Alstom dans le secteur Nord du quartier des Rives de Meurthe, est de nouveau sur les rails !

Après avoir été suspendu au printemps dernier pour des raisons budgétaires de l’État, le projet devrait connaître un nouveau souffle.

Mathieu Klein reçu par Gérard Darmanin

Le 15 juin, Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, a été reçu par Gérard Darmanin, ministre de la Justice.

«J’ai rappelé au ministre que ce projet est une absolue nécessité pour Nancy, pour l’ensemble des professionnels et auxiliaires de la justice, pour les justiciables. La situation de vétusté chronique et les innombrables désordres de l’actuelle cité judiciaire appellent à la mise en œuvre du projet décidé et validé par le ministère de la Justice en 2019», assure Mathieu Klein.

«Je me réjouis de la confirmation par le Garde des Sceaux du caractère prioritaire du projet de Nancy et de sa volonté affirmée qu’une solution concertée soit dégagée d’ici à l’automne. Les discussions techniques vont pouvoir reprendre avec les services de l’Agence pour l’immobilier de la justice et j’accueillerai le ministre cet été pour un comité de pilotage à Nancy avec l’ensemble des partenaires et des collectivités».

Dans un communiqué, la Métropole du Grand Nancy assure : «être prête depuis plusieurs mois à lancer opérationnellement ce qui lui incombe dans ce projet, dont la dépollution du site, en parallèle des premières dépenses réalisées pour l’aménagement public du secteur. La reprise du dialogue au plus haut niveau et la volonté marquée par le Garde des Sceaux doit désormais permettre d’atterrir sur des prises de décisions rapides».