Des travaux pour la voie verte Soissons/Montigny-Lengrain

Des travaux de sécurisation de la RN31 viennent d'être engagés depuis le lundi 15 juin pour une durée prévisionnelle de 10 semaines, avec une mise en service attendue dans le courant de l’été. Pendant toute cette période, la circulation sur la RN31 s’effectuera en alternance de jour comme de nuit, la semaine et le weekend. Cet aménagement s’inscrit dans une démarche partagée de développement des mobilités douces à l’échelle des territoires, en lien avec le schéma directeur cyclable. L’objectif est de permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser cet axe routier en toute sécurité.

Sécuriser la traversée

Le projet prévoit la création d’un dispositif de traversée sécurisé, reposant sur une chicane de la voie verte, permettant de ralentir naturellement les flux cyclistes et piétons avant le franchissement ; des aménagements visuels sur la RN31, notamment des enduits colorés destinés à renforcer la visibilité de la traversée et à inciter les automobilistes à adapter leur vitesse. Le but poursuivi par ces travaux est de garantir une traversée plus lisible, plus sécurisée et adaptée à l’augmentation de la fréquentation de la voie verte.

L'opération, financée à parts égales par GrandSoissons Agglomération et la Communauté de Communes Retz-en-Valois, un investissement soutenu par l’État (DETR) et le département de l’Aisne, se monte à 900 000 euros. Les deux intercommunalités souhaitent construire ensemble un réseau cyclable cohérent, continu et sécurisé, à l’échelle du bassin de vie. À terme, le projet s’inscrit dans une vision plus large, avec l’étude d’une extension vers l’est afin de connecter la voie verte aux autres itinéraires cyclables du Soissonnais-Valois, notamment en direction du Val de l’Aisne, et une liaison progressive du territoire aux grands itinéraires structurants, notamment en direction de Compiègne et de la véloroute européenne Scandibérique.