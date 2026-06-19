Le groupe BZ inaugure l'extension de son terminal Maison Bleue

«Rouen représente 54 % de l'export maritime de blé et d'orge en France. J'ai l'espoir que l'on atteigne la barre des 55 %», a déclaré Florent Beuzelin, président-directeur général du Groupe BZ (700 M€ de chiffre d'affaires consolidé), lors de l'inauguration de l'extension du terminal Maison Bleue, à Petit-Couronne, ce jeudi 18 juin. Après près de deux ans de travaux, le site porte sa capacité de stockage de 75 000 à 130 000 tonnes grâce à la création d'une seconde unité de stockage et d'une deuxième tour de manutention.

Volumes, allotements et multimodalité

Représentant plus de 41 millions d'euros d'investissements, équipements compris, cette extension doit permettre au Groupe BZ d'accroître son activité. «Notre objectif, c'est d'optimiser notre hinterland, mais aussi de lui donner de la profondeur», explique Florent Beuzelin. Grâce aux 18 nouvelles cellules de 3 000 tonnes, le terminal renforce notamment ses capacités d'allotement et pourra réaliser des mélanges plus fins afin de répondre aux exigences croissantes des clients internationaux.

Pour développer les volumes, le groupe mise également sur la multimodalité. Connecté au réseau routier, fluvial et ferroviaire, le terminal entend accroître la part du transport massifié. «Cet outil nous permet d'envisager sereinement notre objectif de réaliser 30 % de notre trafic via du transport massifié à l'horizon 2030», souligne le dirigeant, qui compte notamment sur l'axe Seine et, à terme, sur le Canal Seine-Nord Europe pour élargir son bassin d'approvisionnement.

Un mètre de profondeur supplémentaire à quai

Ces investissements ont été accompagnés par Haropa Port, qui a consacré 24 millions d'euros au rempiètement du quai de Petit-Couronne. Cette opération a permis de porter la profondeur en bordure de quai de 10,30 à 11,30 mètres sur les 350 mètres exploités par le Groupe BZ. «Un centimètre d'enfoncement, ce sont 70 tonnes de chargement supplémentaire pour un Panamax», souligne Dominique Ritz, directeur général délégué de Haropa Port.

Réalisé sous exploitation et en parallèle de l'extension du terminal, le chantier a également nécessité le renforcement du quai, l'installation de nouveaux systèmes d'accostage et la pose de rails pour les portiques de manutention. «Ce chantier démontre l'engagement de Haropa Port pour accompagner les entreprises utilisatrices de son domaine», estime Dominique Ritz.

Grâce à ces investissements conjoints, Florent Beuzelin vise désormais 2,5 millions de tonnes de grains manutentionnées par campagne céréalière, contre 2 millions de tonnes lors de la campagne 2025-2026.

Pour Aletheia Press, Benoit Delabre