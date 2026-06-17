Une nouvelle déchetterie en ordre de marche à Manoncourt-en-Vermois

Deux millions d’euros d’investissement (dont 610 000 euros de l’État, 200 000 euros du Département et 125 000 euros de la Région Grand Est) ! La nouvelle déchetterie de la Communauté de communes du Sel & Vermois, située à Manoncourt-en-Vermois, est opérationnelle depuis quelques jours.

L’équipement, attendu depuis plusieurs années, entend répondre à la saturation de la déchetterie historique de Dombasle-sur-Meurthe arrivée à saturation et qui demeure toujours ouverte.

«Elle permettra aux habitants de trier, recycler et valoriser leurs déchets dans les meilleures conditions. Elle vient compléter l’offre existante afin de répondre aux besoins croissants des habitants et d’améliorer les conditions d’accueil et de tri des déchets sur le territoire», assure la structure intercommunale.

La déchetterie dispose de 17 filières de tri et d’un espace dédié au réemploi. Cet espace est organisé grâce à un partenariat avec Emmaüs permettant à de nombreux objets de trouver une seconde vie.