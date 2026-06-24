Vague de chaleur : des mesures à Abbeville

Première grande mesure : l’AquABB ouvre gratuitement ses portes jusque vendredi de 14 heures à 20 heures. À cette occasion, le grand bassin de 50m est découvert.



Dans les écoles, le service scolaire a livré des ventilateurs/brumisateurs aux endroits les plus critiques et a sensibilisé ses agents aux bonnes pratiques en matière de ventilation des locaux. La Cabs invite les parents qui le peuvent à garder leurs enfants à domicile ou à les récupérer un peu plus tôt. Pour ceux accueillis, des jeux d’eau seront privilégiés. Concernant l’accueil de loisirs, la Cabs invite les parents qui le peuvent à garder leurs enfants à domicile. Pour ceux accueillis, des activités en intérieur seront privilégiées.

Dans un autre domaine, les déchetteries seront exceptionnellement fermées l’après-midi durant toute la semaine. Du coté des transports urbains, les bus BAAG climatisés seront privilégiés. De même, le centre communal d’action sociale contacte les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables afin de rappeler les consignes à suivre lors des fortes chaleurs. La salle de restauration du foyer Robert Page, située 8 rue Dumont à Abbeville, dispose d’une pièce climatisée. Elle est accessible de 14 h 30 et 17 heures aux séniors de plus de 65 ans.

Enfin, les parcs d’Emonville et de la Bouvaque sont ouverts jusqu’à 21 heures jusqu’au dimanche 28 juin. La fontaine de la place Max-)Lejeune a été réactivée. L’église du Saint-Sépulcre et la collégiale Saint-Vulfran sont ouvertes tous les après-midis jusqu’à 18 heures (sauf le mercredi pour la collégiale). L’office de tourisme propos une ouverture de la collégiale ce mercredi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 16h15 avec des présentations historiques de l'édifice offerte.



